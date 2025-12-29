Poche scelte per Gasp: Hermoso verso il sì. Febbre per Baldanzi e Ziolkowski

Niente pretattica, Gasperini gioca a carte scoperte per necessità. Tra la Coppa d'Africa (Ndicka, El Aynaoui) e l'infermeria (Pellegrini, Bailey e Dovbyk ancora out), le scelte sono obbligate. Si spera nel recupero di Hermoso, mentre un attacco influenzale di Ziolkowski tiene in allarme Mancini per la difesa. (…)

Il tecnico difende il lavoro svolto finora e la mentalità della squadra, negando ridimensionamenti dopo gli scontri diretti. Avanti tutta con il "tridente leggero": fiducia cieca in Dybala falso nove, ruolo ritenuto meno dispendioso fisicamente rispetto alla trequarti. Il confronto con Ferguson per il mister non esiste sul piano tecnico: "Scelgo Dybala tutta la vita", sentenzia Gasp, invitando lo scozzese a puntare su fame e volontà per trovare spazio. (…)

Lo sguardo è rivolto al mercato, con un messaggio chiaro al DS Massara. Gasperini sottolinea come la rosa abbia problemi accentuati rispetto al passato e preme per i rinforzi: c'è fretta per Raspadori (manca l'accordo sul prestito con l'Atletico) e Zirkzee (intesa trovata con lo United, si attende il via libera di Amorim). (…)

(corsera)