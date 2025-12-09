Poche rotazioni, Roma stanca: ma a Glasgow torna Wesley

Il campanello d'allarme è suonato forte e chiaro a Cagliari. Due sconfitte di fila in campionato la Roma non le subiva dall'anno scorso, ma quello che preoccupa di più è vedere la maggior parte dei giocatori col fiato corto. Soprattutto perché la preparazione estiva doveva dare altri frutti. [...] La Roma vista domenica non sembra essere al top, anzi. Stesso copione contro il Napoli. Il Cagliari ha sovrastato i giallorossi in quelle che solitamente sono le armi migliori. Qualche attenuante c'è. La scorsa settimana è stata complicata tra infortuni, acciacchi e giocatori influenzati. Pellegrini nell'ultimo mese è partito una sola volta dalla panchina, Soulé mai. Koné non ha perso neanche un minuto in Serie A. Il tecnico è costretto ad affidarsi ai fedelissimi non solo per i problemi fisici che a rotazione hanno colpito i vari Dybala, Bailey e Angelino. Le alternative non convincono e ogni volta che hanno una chance falliscono. Tsimikas domenica è stato tra i peggiori in campo, poi è entrato Ghilardi che è riuscito nell'impresa di fare peggio. Come se non bastasse, tra qualche giorno Ndicka ed El Aynaoui partiranno per la Coppa D'Africa. La speranza del club giallorosso è quella di averli a disposizione contro il Como. I contatti con le federazioni continuano, ma il via libera di Costa D'Avorio e Marocco ancora non è arrivato. I due rischiano di rimanere fuori un mese a meno di clamorosi colpi di scena o incroci tra di loro. Nelle prossime quattro di campionato i giallorossi affronteranno Como, Juventus, Genoa e Atalanta. Qualche buona notizia arriva dall'infermeria. Wesley si è messo alle spalle la contrattura e ieri si è allenato con il resto dei compagni: contro il Celtic ci sarà. Si è rivisto parzialmente in gruppo Dovbyk. Gasp lo vorrebbe già giovedì.

(Il Messaggero)