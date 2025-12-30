Pjanic: "Gasperini uno dei migliori allenatori in circolazione. Contento di rivedere la Roma in alto"

TUTTOSPORT - Miralem Pjanic, ex centrocampista della Roma, ha rilasciato un'intervista all'edizione odierna del quotidiano e tra i vari temi trattati si è soffermato sulla squadra di Gian Piero Gasperini. Ecco le sue dichiarazioni.

Uno sguardo anche alla Roma, con la quale partì la sua avventura italiana. Dopo anni di alti e bassi ora i giallorossi sono tornati ad occupare posizioni importanti...

«Sono contento di rivedere la Roma in alto. Quest'anno stanno facendo bene e auguro loro di continuare cosi. Fin da inizio stagione mi aspettavo questo tipo di percorso e crescita: se prendi uno dei migliori allenatori in circolazione come Gasperini, diventa probabile riuscirci».