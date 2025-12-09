Pisilli in bilico: il Genoa è in pressing

Niccolò Pisilli aspetta ancora la sua occasione, con appena cinque minuti giocati e poi tre panchine consecutive tra Serie A ed Europa League. In campionato ha disputato soltanto 47 minuti: logico che a gennaio club e giocatore possano fare le dovute valutazioni per capire come farlo giocare di più. L'occasione migliore sarebbe il prestito al Genoa di De Rossi, che lo vorrebbe fortemente in squadra. Il club ligure è in pressing sulla Roma e sull'entourage: la situazione si sta scaldando e potrebbe risolversi nelle prossime due settimane. Chissà, magari proprio il 28 dicembre, quando il Genoa sarà all'Olimpico per l'ultima partita del 2025. Di certo si parlerà soltanto di un prestito: la Roma non ha alcuna intenzione di perdere il suo talentino che ha rinnovato il contratto pochi mesi fa.

(corsport)