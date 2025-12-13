Piove sul bagnato per il Celtic. Il club punta il dito contro il tifo organizzato (e impegnato)

Le prime file del settore caldo del Celtic Park sono rimaste vuote. Un telo verde copriva i seggiolini, rendendo impossibile il loro utilizzo. In tutto lo spicchio di stadio incastonato tra la North Stand e la Lisbon Lions Stand molti spazi sono rimasti vuoti, nessuna bandiera, poche sciarpe. Il match europeo contro la Roma era particolarmente atteso dalla squadra biancoverde di Glasgow, ma la Green Brigade, gruppo organizzato dei tifosi degli Hoops, non c'era. Non per sua scelta. La proprietà del Celtic ha infatti vietato l'ingresso ai suoi membri. Lo scontro con la società ha raggiunto il suo apice, dopo mesi di tensioni, striscioni con scritte "Sack the board"

e stendardi contro alcuni membri del consiglio di amministrazione del club. [...] Nelle prime partite dopo il divieto, alcuni membri hanno sfidato il ban e sono riusciti a entrare in altri settori dello stadio, tifando e rinnovando il proprio disappunto all'indirizzo della tribuna autorità. Nella partita contro la Roma non è successo. [...] Nelle ultime settimane alcuni esponenti della Green Brigade si sarebbero macchiati di alcuni piccoli episodi di violenza e di intimidazioni nei confronti di dirigenti del Celtic o di responsabili della sicurezza allo stadio [...]. La versione del tifo organizzato è un'altra: la società vuole silenziare e isolare il gruppo, che però in questa situazione non è solo. Tutt'altro. È supportato da tutta la galassia "celtica", riunita oggi sotto l'ombrello di un'organizzazione, la Celtic Fans Collective, quasi una sorta di sindacato creato per avere più forza nel confronto con la proprietà. [...] Agli inizi di dicembre, centinaia di tifosi hanno marciato fuori dallo stadio per protestare contro l'atteggiamento della dirigenza, rea di essere lontana dalle esigenze della propria fan base e di non ascoltare la voce dei propri sostenitori. E dire che la Green Brigade, attiva da 19 anni, spesso ha qualcosa da dire, a livello politico e sociale. Un impegno che prende forza dalla storia del Celtic, dal suo intrinseco carattere antirazzista. Striscioni contro l'omofobia, contro il razzismo, contro il fascismo (celebre quello srotolato in un Celtic-Lazio, indirizzato alla Curva Nord laziale di estrema destra). Ma il supporto a Gaza e alla Palestina è sicuramente l'esempio più fulgido. Un sostegno che ha origini lontane - da anni i tifosi degli Hoops parlano di genocidio - ma che dopo il 7 ottobre 2023 si è palesato sempre più. L'esposizione allo stadio di decine di bandiere palestinesi da parte dei tifosi del Celtic, nelle settimane successive al pogrom di Hamas, aveva portato il club a bannare centinaia di tifosi per «comportamenti inaccettabili». Anche in quel caso la battaglia è stata aspra. Gli striscioni contro l'Uefa, in cui la si accusava di essere complice del genocidio a Gaza, hanno affollato per mesi la curva degli Hoops. E hanno causato anche una sanzione da parte della stessa associazione internazionale al club. Ed è stato il gruppo organizzato del Celtic a far partire la campagna "Show Israel the Red Card", poi circolata negli stadi di tutta Europa. Azioni che non sono state gradite dal board del club. [...] La classifica nella Scottish Premiership non è disastrosa, gli Hoops sono attualmente secondi, proprio dietro alla squadra di Edimburgo che quest'anno sembra avere intenzioni più che serie. [...] E poi c'è l'Europa League, dove a due giornate dalla fine ristagnano all'ultimo posto utile per i playoff con una qualificazione al secondo turno più che in bilico. [...]

(Domani)