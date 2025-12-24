Piano d'attacco scudetto

Il mercato di riparazione è ufficialmente iniziato e in un campionato così equilibrato, con cinque squadre in pochi punti, ogni mossa può essere decisiva. Il Milan ha già piazzato il primo colpo, prendendo in prestito l'attaccante Fullkrug dal West Ham, ma è la Roma a preparare la risposta più importante.

Gian Piero Gasperini reclama rinforzi in attacco e presto ne avrà due: Joshua Zirkzee e Giacomo Raspadori. Per l'olandese del Manchester United, l'operazione è impostata sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto in caso di qualificazione Champions, per una cifra complessiva intorno ai 40 milioni. Anche Raspadori arriverà dall'Atletico Madrid in prestito, andando a colmare un vuoto che finora si è riempito con Pellegrini.

(...) Nei piani della Roma c'è poi l'affondo per un difensore: il nome caldo è quello di Disasi, in uscita dal Chelsea, su cui però è forte anche l'interesse del Milan.

Mentre Inter, Napoli e Juventus cercano di sistemare altri reparti, la Roma si concentra sulla falla più evidente, quella offensiva, con l'obiettivo di dare a Gasperini le armi necessarie per continuare a sognare il colpo grosso in un campionato mai così aperto.

(corsera)