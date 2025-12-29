Perché il mercato può cambiare gli equilibri

Storicamente il mercato di riparazione alterna delusioni a colpi decisivi in grado di svoltare la stagione. In un campionato così equilibrato, con la finestra invernale che apre ufficialmente venerdì 2, azzeccare l'acquisto giusto è fondamentale per la corsa Champions. (...)

Mentre le rivali si muovono – il Milan ha chiuso per Füllkrug dopo il ko di Gimenez, la Juve punterà su Openda e David nonostante l'infortunio di Vlahovic – è la Roma a preparare i fuochi d'artificio in attacco. Gasperini vuole rivoluzionare il reparto e la dirigenza è pronta ad accontentarlo: in arrivo c'è Zirkzee. L'olandese, che non ha trovato feeling con Amorim allo United, ha già dato il suo ok. L'auspicio a Trigoria è che ripercorra le orme di Hojlund, devastante al Napoli dopo aver lasciato i Red Devils. (...)

Ma non finisce qui: dopo Zirkzee, i giallorossi stanno accelerando anche per il ritorno in Serie A di Raspadori. L'Inter, invece, cerca un esterno destro. La lotta per i posti nell'Europa che conta impone investimenti: il tassello giusto può fare la differenza. (...)

(gasport)