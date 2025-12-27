Pellegrini ko un mese. Torna Dovbyk, Hermoso c'è

Vacanze di Natale indigeste per Pellegrini. Il giorno della vigilia si è fermato in allenamento e ieri gli esami strumentali hanno confermato le previsioni: lesione

di secondo grado al bicipite femorale sinistro. Tradotto: sarà ai box circa un mese. Un bel guaio per Gasperini che non lo avrà a disposizione per i match contro Genoa, Atalanta, Lecce, Sassuolo e Torino (sia campionato che Coppa Italia). La data segnata in rosso sul calendario è quella del 25 gennaio quando la Roma affronterà il Milan allo stadio Olimpico o tre giorni prima con lo Stoccarda. [...] Hermoso e Dovbyk nel giorno di Santo Stefano si sono rivisti in gruppo e lunedì ci saranno. Il primo partirà titolare insieme a Ziolkowski e Mancini, l'ucraino inizierà fuori dall'undici iniziale. Allenamento personalizzato per Bailey che tra oggi e domani spera di recuperare al 100% per poter almeno essere inserito nella lista dei convocati. [...]

(Il Messaggero)