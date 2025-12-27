Pellegrini fuori un mese. Roma-Zirkzee: manca poco

Tre settimane fuori, forse quattro. Pellegrini alza bandiera bianca, l'attacco della

Roma non trova pace. La lesione di secondo grado al bicipite femorale sinistro è l'ultimo guaio di un reparto che ha visto infortunarsi prima o dopo quasi tutti gli interpreti: Dybala, Bailey, Ferguson e Dovbyk (che torna a disposizione proprio lunedì con il Genoa). [...] Certo che un Raspadori, per intendersi, servirebbe subito. Roma e Atletico Madrid avranno un nuovo contatto nelle prossime ore, ogni giorno è buono, probabilmente entro la fine dell'anno. Ma non è scontato che sia l'ultima puntata, perché il club spagnolo spinge per avere garanzie sull'obbligo di riscatto da parte della Roma. Più avanti l'affare Zirkzee, anche se la tempistica dello sbarco dell'olandese resta appesa - come ormai noto - al ritorno dalla Coppa d'Africa di Mbeumo e Diallo. C'è l'offerta ufficiale presentata dal d.s. Massara (ieri segnalato a Parigi, ma per motivi familiari e non di mercato): prestito con diritto di riscatto a

40 milioni (bonus compresi), diritto che diventa obbligo in caso di qualificazione alla

Champions. Offerta che non è stata rifiutata dallo United, tutt'altro: il club inglese però vorrebbe trovare un sostituto di Zirkzee da inserire in organico. Gasperini aspetta e non ne fa mistero. Ma intanto deve trovare una soluzione per lunedì contro il Genoa. La più scontata sarebbe quella di riportare Dybala sulla trequarti e schierare Ferguson al centro dell'attacco. [...] In alternativa ci sono El Shaarawy e Baldanzi che potrebbero occupare la posizione sulla trequarti: il primo non è entrato male in campo contro la Juventus, il secondo ha già giocato in quella posizione da titolare, con la Fiorentina alla sesta giornata. Occhio però pure a una possibile soluzione a sorpresa, ovvero l'avanzamento di Cristante sulla trequarti,

dietro la coppia Soulé-Dybala e con Pisilli titolare vicino a Koné. [...]



(Corsera)