Parte anche Ndicka, ma dietro ritorna Celik

IL ROMANISTA (S. VALDARCHI) - Il primo abbraccio dopo i tre fischi di Feliciani, Gasperini l’ha dedicato a Ndicka. Non solo per la prestazione, ma anche perché sapeva bene che quello rappresentava un arrivederci a Evan, che stamattina salirà sul volo per la Costa d’Avorio. Lì risponderà alla convocazione del suo ct per la Coppa d’Africa, stessa cosa già fatta ieri (ma in Marocco) da El Aynaoui. [...] Ora, per un mese circa, il tecnico dovrà fare a meno di due titolari.

A partire dalla gara di sabato sera, a Torino contro la Juventus. Una partita che la Roma inizierà a preparare già da questa mattina a Trigoria. Per uno (un altro) che se ne va, uno torna. Celik, infatti, ha scontato la squalifica rimediata a Cagliari e tornerà a disposizione. C’è tempo, ovviamente, per immaginare l’undici anti-Juve, ma quella vista ieri è una Roma difficile da andare a toccare e cambiare. [...]