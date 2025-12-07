Pari tra Roma e Juventus al Tre Fontane

IL TEMPO (A.D.P.) - Niente fuga, tra Roma e Juve finisce in parità. Termina 1-1 al Tre Fontane l'ottava giornata: le padrone di casa vanno in vantaggio con il gol dalla distanza dell'ex bianconera Bergamaschi nel primo tempo e Pinto sigla il pari nella ripresa. Le giallorosse restano prime a +5 dalle inseguitrici (il Como potrebbe arrivare a -4 battendo oggi in trasferta il Parma).

Match dai due volti: meglio la Roma in avvio, poi le juventine nel secondo tempo creano diverse occasioni e nel finale vanno anche vicine al raddoppio. «E' un punto che ci soddisfa contro una squadra forte - il commento a caldo di Rossettini - abbiamo fornito 60' di grande calcio. Chiaramente ci aspettavamo un calo e abbiamo dovuto cambiare qualcosa, adattandoci un pochino a quello che la Juventus stava proponendo. Chi è entrato ci ha permesso di portare a casa un punto molto importante. Anche se si soffre un po' troppo, le ragazze sono sempre sul pezzo, si mettono a disposizione e penso che la crescita si stia vedendo».

Il tecnico ha ritrovato Massimiliano Canzi, con cui ha giocato a Siena, che ora guida la Juve: «Non abbiamo parlato del duello ma dell'esperienza che sto vivendo quest'anno e che lui ha iniziato l'anno scorso. Poi qualche valutazione sul campionato, che è fatto da tantissimi impegni per entrambe le squadre».

Non c'è neanche troppo tempo per recuperare infatti: mercoledì la Roma sarà impegnata in Champions League in casa del Chelsea per tentare di tenere vive le ultime speranze di accedere ai playoff.