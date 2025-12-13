Ora la doppietta sul mercato

Divieto di sosta. Vietato fermarsi, per carità. Gian Piero Gasperini, parlando del mercato che verrà, è stato chiarissimo, lapidario: dovremo fare assolutamente qualcosa per migliorare la Roma e avere così la possibilità di aumentare il nostro rendimento. Chi pensava che, con due gol scozzesi di Evan Ferguson in banca, GPG avrebbe abbassato la guardia ha commesso un grave errore. [...] Gli mancano due attaccanti, dalla passata estate. E il suo parere sulla rosa non è cambiato nel corso dei mesi. Una doppietta da centravanti vero di Ferguson non può bastare a Gasp per annunciare la cancellazione, la fine dei problemi in attacco; e, soprattutto, non azzera le sue aspettative. Anzi, il contrario. [...] Ciò che non è stato possibile fare nella sessione estiva del mercato, dovrà essere fatto in gennaio: ecco il piano di Gasp. Tanto, troppo? Dipende dalle ambizioni che si hanno, al di là della fattibilità delle operazioni. [...] Se i Friedkin hanno realmente ambizioni serie, devono trovare il modo per migliorare la squadra attuale, partendo proprio dall'attacco. E magari completando la batteria degli esterni di centrocampo/difesa dopo il flop di Tsimikas. [...] Il Como prima e la Juventus dopo, ci diranno - alla vigilia di Natale - che avvio di 2026 dovremo aspettarci in campionato dalla Roma. Due scontri più meno diretti per il quarto posto prima del via della sessione invernale di mercato. Nel giro di un mese, in sintesi, la Roma saprà. [...] Occhio all'ipotesi di Cristante tra i tre centrali di difesa, e promozione di Pisilli accanto a Koné in mezzo al campo. Gasp si fida più di Bryan adattato che di Ghilardi o Ziolkowski, ma non lo dirà mai (pubblicamente).

(Corriere dello Sport - M. Ferretti)