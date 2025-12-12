Oggi il derby al Tre Fontane con 2000 tifosi

Venerdì da leoni al Tre Fontane. Stasera va in scena il derby Primavera, con la Roma che ospita la Lazio nell'impianto dell'EUR, dove sono attesi più di 2000 spettatori. Una cornice importante per una partita importante. Anche alla luce della classifica: i baby giallorossi, infatti, sono terzi dopo un periodo di flessione, mentre i cugini appena fuori dalla zona rossa. Guidi avrà a disposizione anche Arena, al rientro dopo il Mondiale Under 17 e la convocazione in Prima squadra strappata a Cagliari. Il classe 2009 dovrebbe tornare al centro dell'attacco, con Della Rocca e Di Nunzio alle sue spalle.