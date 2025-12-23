Oggi esami per Bailey. Dubbio Dovbyk

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Voltare pagina. E i due giorni di riposo concessi da Gian Piero Gasperini, rimasto a Torino dopo la gara di sabato, sono serviti per digerire la sconfitta sul campo della Juventus. Oggi pomeriggio, la Roma si ricovera a Trigoria per iniziare a preparare la gara contro il Genoa di De Rossi in programma lunedì sera all'Olimpico. L'obiettivo, ovviamente, è chiudere l'anno nel migliore dei modi, conservando il quarto posto in classifica. Il tecnico piemontese spera di riabbracciare Hermoso, fermato da un affaticamento al flessore sinistro che lo ha costretto a seguire la partita con la Juventus dalla panchina. Lo spagnolo, tra l'altro, fa parte della lista dei diffidati - comprendenti Mancini e Wesley - a cui si è aggiunto anche Cristante. C'è meno fiducia, invece, per il ritorno in gruppo di Dovbyk. Sabato scorso, in conferenza, Gasperini aveva palesato le difficoltà riscontrate ancora dal centravanti ucraino nel calciare. L'ex Girona era tornato a lavorare con i compagni prima dell'impegno con il Celtic e sembrava in grado di strappare una convocazione per il Como, ma un piccolo problema ha allungato i tempi di recupero. Giornata di esami, oggi, per Bailey per capire la gravità dell'infortunio al flessore sinistro rimediato nei venti minuti giocati a Torino. Tra una decina di giorni, intanto, si aprirà la finestra di mercato di gennaio. Gasperini ha chiarito ancora una volta come il reparto offensivo vada rinforzato, almeno con due elementi. Il nome in cima alla lista resta quello di Zirkzee, sempre meno centrale nei piani di Amorim. L'obiettivo di Massara è prelevare l'olandese dal Manchester United in prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo in caso di qualificazione alla Champions. C'è grande ottimismo ma resta da capire se il club inglese darà il via libera nei primi giorni di gennaio. L'altro profilo seguito è Raspadori. La formula sarebbe sempre quella del prestito con diritto di riscatto, a cui l'Atletico Madrid non ha ancora aperto. In uscita, invece, restano Baldanzi - nel mirino del Verona - e Dovbyk.

