Occhi su Frendrup. Pellegrini out un mese

Lunedì sera avrà addosso gli occhi di tanta gente. Da una parte quelli dei tifosi del Genoa, che da quando c'è Daniele De Rossi lo hanno rivisto girare ai suoi livelli. Dall'altra anche quelli della gente romanista, che sa bene che Morten Frendrup e

uno dei giocatori che la Roma osserva da un po'. E che piace tanto anche a Gian Piero

Gasperini, che lo seguiva con interesse anche ai tempi dell'Atalanta. [...] Agenti ed

intermediari sono al lavoro per capire se si può mettere in piedi uno scambio di prestito con Niccolò Pisilli (che piace tanto a Danlele De Rossl), magarl con un diritto di riscatto condizionato per entrambi a giugno prossimo. [...] La brutta notizia per la Roma arriva invece dagli esami strumentali svolti da Lorenzo Pellegrini, che si era

fermato durante l'allenamento del 24 dicembre e che ha riportato una lesione di secondo grado al bicipite femorale sinistro. Per lui uno stop di 3/4 settimane [...]

(Gasport)