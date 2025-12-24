Nuovo stadio per la corsa a Euro 2032

Il 23 dicembre diventa una data storica per la Roma: è stato finalmente consegnato il progetto di fattibilità tecnico-economica del nuovo stadio di Pietralata. Un passaggio fondamentale che avvicina il club alla realizzazione di "una delle infrastrutture sportive più ambiziose e moderne d'Europa". L'impianto, che potrà ospitare oltre 60.000 spettatori, sarà multifunzionale e avrà una Curva Sud "la più grande d'Europa", con un'architettura ispirata alla tradizione romana. Ora il progetto passerà all'analisi degli uffici comunali e, successivamente, al voto dell'Assemblea capitolina prima di aprire la conferenza dei servizi decisoria.

(...) La notizia è accolta con grande favore anche dalla FIGC in vista degli Europei del 2032. Lo stadio di Pietralata è stato inserito tra i potenziali impianti che ospiteranno la manifestazione. La speranza è di inaugurarlo tra il 2028 e il 2029, in tempo per rispettare le scadenze UEFA. Ad oggi, oltre a quello giallorosso, sono otto gli stadi in corsa per i cinque posti disponibili.

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Gualtieri: "La consegna del progetto rappresenta un passaggio decisivo nel percorso verso la realizzazione del nuovo stadio, atteso da decenni". (...)

(Il Messaggero)