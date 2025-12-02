Non solo tattica: per il quarto posto mercato decisivo

L'obiettivo serio della Roma è il quarto posto. Inter e Napoli sono più attrezzate ed il Milan ha una partita a settimana. I giallorossi, quindi, probabilmente si giocheranno l'accesso in Champions League con Juventus, Bologna e Como. Il mercato di gennaio sarà uno snodo importante. I bianconeri, che hanno perso Vlahovic per 3 mesi, riflettono se David e Openda sono abbastanza per sostituirlo. L'attacco della Roma è sottodimensionato, i giallorossi faticano a riprendere lo svantaggio e più l'avversario è attrezzato, più la salita è ardua. Sarebbe veramente ingeneroso chiedere a Gasperini di lavorare solo sulla tattica e non aiutarlo con almeno un acquisto importante. Tutte le grandi hanno segnato più della Roma: serve un attaccante di qualità e serve a gennaio.

(corsera)