Noemi: "Gasperini spacca e ho un brano per Totti"

GASPORT - La cantante Noemi, grande tifosa della Roma, ha parlato della sua passione per i colori giallorossi in un'intervista, analizzando il momento della squadra e svelando aneddoti e preferenze.

(...)

A proposito di sogni, della sua Roma cosa vogliamo dire?

«In maniera molto cauta, perché sono scaramantica, posso ritenermi soddisfatta. Al netto di qualche piccolo incidente di percorso, per me Gasperini sta spaccando. Erano tutti molto diffidenti, a me invece è piaciuto subito. Anche perché dietro alla sua scelta c'è di sicuro lo zampino del grande Claudio Ranieri (...). Il Gasp è molto figo, non solo per il livello di gioco che si vede in campo, ma anche sotto il profilo psicologico: mi sembra che abbia lo stesso balsamo mentale di Ranieri, questi ragazzi sono rinvigoriti, quindi speriamo bene... Magari con qualche ritocchino a gennaio perché davanti siamo un po' sguarniti».

Giocatore preferito?

«Dybala è fortissimo, ma io ho una grandissima stima per Stephan El Shaarawy: mi piace la sua storia, così tortuosa, fatta di cadute e rivincite, ogni volta che entra in campo dimostra quanto sia forte. E altruista».

L'abbiamo vista spesso allo stadio Olimpico.

«Mi piace tantissimo andarci, è uno dei pochi luoghi in cui a nessuno interessa chi tu sia, si pensa solamente ai nostri colori, siamo tutti sulla stessa lunghezza d'onda. E poi l'Olimpico quando gioca la Roma ha davvero qualcosa di magico».

(...)

Una da dedicare ai giallorossi?

«Direi "Se t'innamori muori", per me spacca! Forse anche "Makumba", quella con Carl Brave, altro romanista perso».

Da dove nasce la passione per questa squadra?

«Da papà, mamma invece è juventina... Un ricordo? La festa con i miei e mia sorella davanti alla tv per lo scudetto!».

(...)

C'è una storia di uno sportivo che vorresti raccontare in musica?

«In realtà potrei già avere una canzone su Francesco Totti, il nostro grande capitano. La prima volta che l'ho incontrato mi sono molto emozionata (...) lui rappresenta un po' la mentalità olimpica, fatta di valori autentici come l'attaccamento alla maglia. Ha rinunciato a molte occasioni (...). Quanto alla mia canzone per Francesco, vi dico solo "stay tuned"...».