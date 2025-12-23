Nodo Dybala

IL TEMPO (L. PES) - Un grande paradosso. Forse è il più contraddittorio della prima parte di stagione giallorossa. Croce e delizia, anche se ultimamente le luci sono diminuite sensibilmente. Paulo Dybala resta la prima scelta di Gasperini in attacco, ma i numeri e i risultati non stanno dalla parte dell'argentino. Il tecnico è stato chiaro nel post Juve e, va detto, anche in passato e nelle scelte. Se la Joya sta bene, gioca. Eppure la Roma con lui in questa stagione ha faticato parecchio. Quando è partito dall'inizio nel ruolo di centravanti in campionato sono arrivate quattro sconfitte e una sola vittoria (oltre a Roma-Parma quando partì titolare Ferguson ma dopo pochi minuti entrò Bailey e Dybala agì di fatto da punta), peraltro firmata dal suo unico gol di questo campionato in casa del Sassuolo. Ma non solo. La condizione dell'attaccante sudamericano non è mai sembrata brillante finora e fisicamente sembra aver perso lo spunto per mettere in difficoltà i difensori più strutturati. Ma Gasp non ha dubbi e, soprattutto nei big match, continua ad affidargli la guida del reparto offensivo faticando a trovare la via della rete. Di certo la qualità di Dybala è merce rara nel calcio di oggi e gli basta uno spunto per poter decidere le partite. Il tecnico si aggrappa a un potenziale che nei primi quattro mesi di campionato si è visto poco o nulla e quanto messo in campo finora è troppo poco per impensierire gli avversari. Senza contare gli infortuni (due in stagione: uno dopo la punizione calciata contro il Torino e l'altro sul rigore sbagliato a San Siro) che troppo spesso gli impediscono di trovare continuità. Proprio i gol, tra l'altro, sono tra i problemi principali del 2025 della Joya. Nell'anno solare, infatti, Dybala ha segnato

solo due gol in Serie A (di cui uno su rigore a Venezia a febbraio) oltre ai tre in Europa. Uno dal dischetto contro il Plzen e la doppietta col Porto nell'ultima notte da vero protagonista prima del brutto infortunio di marzo che ha interrotto il suo momento migliore degli ultimi mesi. Notti che Gasperini spera di poter rivivere affidandosi ostinatamente al talento di Paulo, senza però ricevere in cambio gol e giocate. Nel frattempo il suo futuro sembra sempre più lontano dalla Capitale. Il contratto scade a giugno e fino ad oggi non sono arrivati segnali di rinnovo.