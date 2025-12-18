Nessun club europeo in zona Champions ha segnato così poco

Fosse per lui, cambierebbe quasi tutto l'attacco. Ma, essendo un uomo pragmatico, Gian Piero Gasperini si accontenterebbe di una prima punta e di un esterno offensivo. Purché forti. La risposta è in un numero: con 16 gol la sua Roma è la squadra che ha nettamente segnato di meno tra le formazioni dei cinque campionati più importanti -Inghilterra, Germania, Italia, Spagna e Francia - che in questo momento sarebbero qualificate per la Champions League (Premier League e Bundesliga ne porterebbero cinque, le altre quattro). La differenza è notevole: 30 punti con 16 reti vogliono dire che ogni gol della Roma "pesa" 1,875. (...) Gasperini vuole un intervento deciso sul mercato. Finora lo ha fatto con toni concilianti: miracoli a gennaio è difficile farli. Però adesso arrivano Juventus, Genoa e Atalanta, snodi decisivi da affrontare senza Ndicka e El Aynaoui in Coppa d'Africa. Il nome preferito è chiaro: Joshua Zirkzee. Perché conosce già il campionato italiano e i tempi di ambientamento sarebbero minimi. (...)

(corsera)