Ndicka non c'è: avanza Ziolkowski. Un mese da titolare per stregare Gas

Se la Roma davanti continua a fare tremendamente fatica nonostante i vari esprimenti, Gaspèrini almeno in difesa vuole cambiare il meno possibile. Mancini a destra è una certezza e lo stesso discorso va fatto per Hermoso. Al centro, però, c'è un buco da colmare poiché Ndicka per circa un mese sarà alle prese con la Coppa d'Africa. A Torino Jan Ziolkowski ha strappato applausi. «È un bel prospetto», ha detto il tecnico che non ha di certo dimenticato la brutta mezz'ora contro il Victoria Plzen ma sa anche che deve poter contare su tutti i componenti della rosa. E il crash test con la Juventus ha dato le risposte che si aspettava: ha portato a casa 4 duelli aerei su 6 e ha vinto con il 100% dei contrasti. Forse poteva fare di più in occasione del secondo gol, ma come ha ammesso l'allenatore: «Tutti possono sbagliare». Figuriamoci un ragazzo di 20 anni che da poco si è affacciato nei palcoscenici che contano tra club e nazionale polacca. (...) In questo periodo l'ex Legia Varsavia avrà la possibilità di ritagliarsi uno spazio nello scacchiere giallorosso, in attesa del ritorno di Ndicka che domani esordirà in Coppa d'Africa. (...) La priorità rimane sempre il rinforzo in attacco - ci mancherebbe altro - ma se negli ultimi giorni di mercato dovesse arrivare anche un innesto dietro Gasperini ne sarebbe felice. Due i giocatori sotto la lente d'ingrandimento: il primo è Amenda dell'Eintracht che è stato offerto ma non convince del tutto a Trigoria. Il secondo è Disasi del Chelsea che è fuori dal progetto di Maresca ed è sceso in campo solamente con l'Under 21. (...)

(Il Messaggero)