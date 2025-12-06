Ndicka e El Aynaoui, ultime con la Roma. Chance per i giovani

Domani il match di Cagliari, giovedì il viaggio a Glasgow per sfidare il Celtic in Europa League e lunedì 15 dicembre la partita casalinga contro il Como. Poi Gasperini vedrà la rosa della Roma numericamente limitata, perdendo due interpreti fondamentali per il suo 3-4-2-1: il titolarissimo Ndicka e il dodicesimo uomo El Aynaoui. [...] I giovani Ghilardi, Ziolkowski e Pisilli, più di altri, sono avvertiti. Fino a metà gennaio avranno sicuramente spazio. Non devono sprecare, quindi, le chance che riceveranno dall'allenatore. In sintesi si giocano la Roma. Se non quella di oggi (sessione invernale di mercato), quella di domani. [...] Rischiano di essere 8 le gare senza il l'ivoriano e il marocchino: 6 di campionato e 1 di Coppa Italia. [...] Gasperini, però, guarda all'attualità e prepara chi dovrà entrare con più frequenza in campo. Sul palcoscenico è pronto a salire Pisillì che diventa il primo e unico cambio a centrocampo. Niccolò ultimamente non è stato mai chiamato in causa, ma Gian Piero è convinto che abbia capito come comportarsi in mediana. [...] Pisilli, chiamato da diversi club di A a cominciare dal Genoa di De Rossi, proverà a riprendersi la Roma. [...] Ma lo stesso discorso vale per Ghilardi e per Ziolkowski. Devono anche loro alzare il livello delle loro prestazioni per permettere all'allenatore di non spostare Celik nei tre dietro e continuare con l'attuale linea difensiva. Doppia alternativa per sostituire Ndicka: solo 3 presenze per Daniele (96 minuti), dall'inizio contro il Midtjylland il 27 novembre all'Olimpico. E' andata meglio a Jan: 6 presenze (139 minuti e 2 gialli), 2 da titolare contro l'Inter e il Viktoria Plzen, senza mai arrivare in fondo al match. Tocca a loro tre. E' quasi dentro o fuori.

(Corsera)