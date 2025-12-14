Natale in casa Roma: ai dipendenti i buoni carburante

Quest'anno a Trigoria il Natale sarà diverso. I Friedkin hanno deciso di dire addio alla tradizionale festa aziendale, l'evento serale che rappresentava un momento di incontro informale tra dipendenti, staff e squadra. Una scelta che rompe con il passato e che ha lasciato qualche perplessità tra i corridoi del centro sportivo.

(...) Al posto della classica cena-evento, venerdì scorso c'è stato solo un rapido brindisi a Trigoria. Come regalo, a tutti i dipendenti è stato consegnato un carnet di buoni carburante Q8, sponsor del club. Una scelta definita pratica e aziendale, anche se non sono mancate le voci secondo cui si tratterebbe di carnet rimasti inutilizzati dopo il passaggio alla flotta di auto elettriche.

(...) La Roma ha comunicato che l'intero budget solitamente destinato alla festa di Natale è stato devoluto in beneficenza a tre diverse associazioni: Bambino Gesù, Fondazione Telethon e Associazione Andrea Tudisco.

(Repubblica)