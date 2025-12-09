Nancy fa la conta: dubbio Iheanacho

IL ROMANISTA (L. LATINI) - Qualche certezza e tanti dubbi per Wilfried Nancy in vista della sfida di giovedì contro la Roma: il tecnico del Celtic, che ha debuttato sulla panchina dei biancoverdi con una sconfitta, deve fare i conti con l'infermeria. In difesa sicuramente l'allenatore francese dovrà fare a meno del centrale Carter-Vickers, operato al tendine d'Achille ed escluso dalla lista UEFA, del terzino sinistro Saracchi e del terzino destro Johnston. Nella gara persa contro gli Hearts, la nota lieta è stata il ritorno di Kelechi Iheanacho. Il giocatore è stato vittima di un infortunio muscolare nella sfida di Europa League contro lo Sturm Graz e da allora non ha più disputato un minuto. Domenica, pur essendo in panchina, Nancy ha preferito non rischiarlo. [...] Fra i pali ci sarà Schmeichel, davanti a lui il terzetto composto da Trusty, Scales e Tierney. Nel probabile 3-4-2-1 la linea mediana sarà composta da Yang, McGregor, Engels e Tounekti. Sulla trequarti la coppia composta da Nygren e Hatate mentre prima punta Maeda.