Modello Gasp

IL TEMPO (L. PES) - A ritmo di Gasp. Nella serata magica contro il Como si è andata in scena la migliore Roma «gasperiniana». Pressing, intensità e solidità. Un primo tempo a ritmo altissimo senza lasciare spazio a un Como che ormai da mesi sa come mettere in difficoltà chiunque. I giallorossi, rispetto ai due stop con Napoli e Cagliari, hanno ritrovato brillanza fisica che consente di dominare come l'allenatore vuole. Una prestazione vincente sotto tutti i punti di vista, soprattutto quello difensivo. Contro i lombardi è arrivato il settimo clean sheet in campionato e dopo quindici gare i gol subiti sono soltanto otto, praticamente uno ogni due partite. Merito di Svilar, anche lunedì abile in un paio di occasioni, ma anche di una difesa che ora perderà N'Dicka per circa un mese ma che ha in Mancini ed Hermoso due interpreti perfetti del Gasp pensiero. I cambi visti in Europa col Celtic hanno permesso sia di ricaricare le pile alla copia dei mediani (e si è visto nella prestazione nuovamente convincente di Cristante), sia di scoprire nuove risorse. Su tutti Rensch, che non avrà la propensione offensiva di Wesley ma in termini di corsa e intelligenza tattica merita la conferma a Torino. Dopo il derby, giocato per intero in campionato, aveva collezionato soltanto 66 minuti, con spezzoni spesso difficili da incidere. E poi c'è Ferguson che, complici anche i guai fisici finalmente

superati, dà segni di vita. Doppietta a Glasgow e gara vera e intensa col Como. Se-rate importanti che potrebbero fargli guadagnare la conferma anche nella notte dello Stadium contro la Juve. Ma non finisce qui. Ancora una volta c'è lo zampino di Wesley sulla vittoria giallorossa. Il brasiliano, as-sente a Cagliari e si sono visti i risultati, è già al terzo gol stagionale, il secondo da tre punti. Una presenza costante sulla fascia (tornato a destra sembra ancora più a suo agio) e un motorino difficile da contenere per gli avversari. Fortemente voluto dal tecnico in estate, l'ormai ex Flamengo ha riportato vitalità e gol sulle corsie dove negli ultimi anni la Roma ha fatto fatica a decollare. Per una freccia che corre c'è una stella che brilla sempre di più. Quella di Soulé, vero trascinatore dei giallorossi con sette partecipazioni al gol sulle sedici reti realizzate dalla squadra capitolina. Gli elogi di Fabregas sono una delle tante testimonianze del talento di un ragazzo che sta diventando una certezza. Gasp lo ha riavvicinato alla porta e lui sta rispondendo presente gara dopo gara. Ora arriva l'esame Juve per invertire la rotta nei big match e tentare l'allungo decisivo nella corsa Champions, col sogno di trascorrere un Natale in vetta alla classifica, seppur con l'asterisco delle altre. I precedenti di dicembre allo Stadium sono da in-cubo ma La Roma di Gasperini sembra matura per provare il colpaccio. Guai ad accontentarsi.