Massara tiene viva la pista che porta a Yuri Alberto

IL ROMANISTA (A. DI CARLO) - Gasperini è stato chiarissimo e ha praticamente certificato che la Roma non rimarrà a guardare nel mercato di gennaio. (...) Il rinforzo sul quale Massara sta però lavorando forte è senza dubbio l’attaccante e il nome in cima alla lista rimane quello di Joshua Zirkzee, punta olandese di proprietà del Manchester United. Il ds giallorosso è al lavoro su di lui da settimane, è stato 48 ore a Londra per fare il punto con l’agente del calciatore, Kia Joorabchian, ma deve fronteggiare diverse criticità: la richiesta d’ingaggio, formula e tempistiche del club inglese e anche le alte commissioni che il businessman anglo-iraniano è solito richiedere. La fiducia sul buon esito dell’operazione rimane ma è ovvio che il ds giallorosso stia lavorando su più tavoli. Un altro porta dritto in Brasile, più nello specifico al Corinthians. Nome presente da mesi sul taccuino della squadra mercato giallorossa è quello di Yuri Alberto Monteiro da Silva, noto semplicemente come Yuri Alberto. Brasiliano, classe 2001 (ma con doppio passaporto italiano), 1.83 per circa 80 chili, gran fiuto del gol e un esordio non troppo lontano con maglia della nazionale carioca. Vista la critica situazione finanziaria del Corinthians, la clausola per l’estero presente sul suo contratto (100 milioni) potrebbe essere facilmente aggirata. Ma servirebbe comunque un’offerta da almeno 30 milioni di euro. A Massara piace e se la pista Zirkzee dovesse presentare troppe insidie, la rotta del mercato giallorosso potrebbe virare verso il Brasile. (...)