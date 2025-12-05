Mario Rui: "L'ultima Roma di Spalletti aveva più talento del mio Napoli. Totti top"

TUTTOSPORT - Lunga intervista rilasciata da Mario Rui alla vigilia di Napoli-Juventus, con l'ex terzino tra le altre anche della Roma che ha parlato non solo del suo cammino con gli azzurri, ma anche del suo periodo a Roma e del rapporto che ha avuto con Luciano Spalletti, prima in giallorosso e poi appunto con il Napoli diventato campione d'Italia.

"Spalletti mi portò a Roma, ma mi feci subito male in ritiro. Ero a terra psicologicamente, non mi sentivo mai bene dal punto di vista fisico. Lui prima della partita contro il Palermo mi ha detto "ti darò fiducia, anche se non stai bene. Te lo meriti per come stai lavorando". Mi ha voluto bene, non mi ha abbandonato nei nomenti più complicati: gli ho dato tutto me stesso, ma lui mi ha ripagato con il suo rispetto e la sua stima.

Il giocatore più forte con cui ho giocato? Totti nell'ultimo anno di carriera aveva dei colpi assurdi. Ma in quella Roma c'erano dei campioni incredibili: penso a De Rossi, Salah, Nainggolan. Quella Roma aveva più talento del Napoli dello Scudetto, ma il mio Napoli aveva uno spirito incredibile".