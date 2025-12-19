Mancini torna al centro della difesa. Ferguson in vantaggio su Dybala

Spostarsi dal centro delle polemiche al centro della difesa. Gianluca Mancini, criticato in questi giorni per la lite con Ramon e Fabregas, domani contro la Juve si ritroverà nella posizione solitamente occupata da Ndicka. Con la partenza dell'ivoriano per la Coppa d'Africa, infatti, Gasperini è intenzionato ad arretrare Celik nel ruolo di braccetto destro con il conseguente spostamento di Mancini al fianco di Hermoso. [...] In attacco Pellegrini è in vantaggio su Dybala, che può insidiare anche Ferguson per il ruolo di riferimento offensivo. [...]

(gasport)