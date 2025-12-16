Mancini esulta: "Li abbiamo mangiati"

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Prestazione, risultato e quarto posto ben saldo. Un modo migliore per la Roma e Gasperini di salutare l'Olimpico prima del Natale. Una vittoria preziosa e importante dopo le due sconfitte consecutive con il Napoli e il Cagliari. È bastato un gol di Wesley, premiato come migliore in campo, per portare a casa i tre punti. «Stiamo lavorando molto e lo abbiamo fatto vedere in campo - ha affermato il laterale brasiliano ai microfoni di Sky al termine della partita -. Sono molto contento per il gol, il terzo in questa stagione. Ne avevo realizzati quattro con il Flamengo e Massara mi aveva chiesto di farne il doppio».

La Roma è riuscita a contenere i giovani talenti del Como e non concedere grossi pericoli. A sottolinearlo è Mancini, autore di un'altra prova di grande livello: «Siamo stati primi in tutto, abbiamo dominato nel primo tempo. Il Como non aveva mai avuto un possesso palla così basso, li abbiamo mangiati in tutto. Nella ripresa abbiamo continuato su questo ritmo e siamo riusciti a sbloccarla con

Wesley. La vittoria è meritata». Verso la fine della partita, si sono accesi gli animi per un contrasto tra il centrale della Roma e Ramon. «Mi ha preso per il collo dopo uno scontro di gioco - ha ammesso il difensore giallorosso -. Io a vent'anni rispettavo quelli più grandi, altrimenti prendevo qualche schiaffo. Con Fabregas, a fine partita, ci siamo chiariti».

Per l'appuntamento all'Allianz Stadium con la Juventus, Gasperini dovrà fare a meno di un punto di riferimento come N'Dicka, che oggi raggiungerà la Costa d'Avorio per la Coppa d'Africa. Assente anche El Aynaoui, che il Marocco non ha concesso alla Roma neanche per la gara di ieri. Il tecnico di Grugliasco conta di recuperare Dovbyk, non convocato per la sfida con il Como perché non era ancora al massimo della condizione. Il centravanti ucraino si era fermato lo scorso 9 novembre durante la sfida casalinga contro l'Udinese riportando una lesione del tendine del retto femorale sinistro. Torna a disposizione Celik, che ha scontato la giornata di squalifica per l'espulsione rimediata a Cagliari. Il turco potrebbe essere arretrato nel terzetto difensivo per rimpiazzare N'Dicka, con lo slittamento di Mancini al centro della difesa, a meno che Gasp non voglia dare fiducia ad uno tra Ziolkowski e Ghilardi. Ieri mattina, Romano ha svolto gli esami strumentali per un piccolo risentimento, che non gli ha permesso di essere convocato per il Como.