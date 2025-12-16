Mancini esulta: "Ce li siamo mangiati. Ramon? Io a 20 anni avevo più rispetto"

«Ce li siamo mangiati». Senza giri di parole, Gianluca Mancini, sulla prestazione della Roma contro il Como. «Siamo stati primi in tutto, abbiamo dominato nel primo tempo - ha detto il difensore -. Il Como non aveva mai avuto un possesso palla cosi basso, li abbiamo dominati in tutto. Nel secondo tempo abbiamo subito qualche infilata ma la vittoria è meritata».

Nel finale si è scontrato con Ramon: «Io a 20 anni rispettavo di più quelli più grandi, sennò prendevo qualche schiaffo...». [...]

(corsera)