L'urlo di Gasperini: "La miglior gara in casa. Questa Roma dà l'anima"

La Roma è più viva che mai. E vince la partita dell'orgoglio infinito. Quello di una squadra che senza più gli alti e bassi di alcuni protagonisti si rilancia dopo i ko con Napoli e Cagliari e rivede una luce fortissima in fondo al tunnel della sofferenza. [...]

«È stata una bella gara per merito di entrambe le squadre - ha detto il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini, ricambiando i complimenti di Cesc Fabregas -, noi siamo stati sempre molto bravi e precisi, abbiamo giocato la miglior partita all'Olimpico, una prestazione di livello di cui sono soddisfatto. [...] Più del risultato finale in questo momento mi interessa la prestazione - ha proseguito Gasp -. Quando vinci giocando bene, c'è un entusiasmo in più. Questo è il nostro obiettivo, quando vengono gare così poi i risultati arrivano. Questi ragazzi danno l'anima». [...]

A impressionare la platea della Serie A sono anche i dati difensivi. E Gasperini rimarca questo aspetto: «Siamo solidi fin da inizio stagione, anche le partite che perdiamo le perdiamo di misura. Siamo sempre stati compatti, è una nostra forza. Da qualche settimana abbiamo iniziato a creare più opportunità: ci manca ancora qualcosa nella capacità di tiro, nell'ultimo passaggio. Questa volta il risultato poteva essere più netto, abbiamo creato senza dubbio più del Como».

Alla fatidica domanda se firmerebbe per il quarto posto della Roma a fine stagione, l'allenatore risponde sorridendo. «Io non firmo mai, però sarei contentissimo. [...] Lo scudetto? So che ci sono squadre più attrezzate: però, ripeto, questi ragazzi danno l'anima e non sempre solo la tecnica basta. Bisogna vedere se gli altri hanno questo spirito e questa disponibilità». [...]

(gasport)