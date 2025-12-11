L'Europa chiama la Roma. E Gasp chiama gli attaccanti

"Adesso i punti pesano". Gian Piero Gasperini suona la carica da Glasgow, dove la Roma cerca di scacciare i fantasmi delle due sconfitte consecutive contro Napoli e Cagliari. Il tecnico nega che il problema sia la stanchezza fisica , ma ammette che possa esserci "stanchezza nervosa". Contro il Celtic, la vittoria è fondamentale per avvicinare la qualificazione diretta agli ottavi di Europa League ed evitare i playoff di febbraio.

Ma la partita è soprattutto un'occasione per affrontare il problema più evidente: la sterilità offensiva. Per la prima volta, il tecnico ha denunciato pubblicamente le carenze del suo reparto: "Probabilmente è una difficoltà strutturale, non siamo mai stati molto prolifici". Un'analisi impietosa, seguita da una stoccata: "Lì davanti al centro quello che ha fatto meglio è Baldanzi", un complimento che suona come una bocciatura per gli altri. (...) Parole dure anche per Ferguson, il cui futuro in giallorosso appare segnato: "Non ci sono antipatie o simpatie, ci sono le prestazioni. Ha avuto tante possibilità". Un messaggio chiaro in vista del mercato di gennaio, dove l'obiettivo numero uno resta Zirkzee, operazione per cui sarebbe arrivato anche l'ok dei Friedkin. Gasperini chiede però una reazione immediata da parte di tutti.

La grande novità di serata sarà l'esordio dal primo minuto di Niccolò Pisilli. In attacco, Dybala viaggia verso il ritorno da titolare, probabilmente supportato dalla coppia Pellegrini-Soulé. In difesa ci sarà Ndicka, prima dell'imminente partenza per la Coppa d'Africa insieme a El Aynaoui. (...)

(corsera)