Le tre vie per il bomber: crisi Corinthians, Yuri Alberto ora è un'occasione

Una cosa è certa: la Roma vuole rinforzare l'attacco durante il mercato di riparazione. Massara sta studiando le soluzioni per capire come arrivare ad almeno uno dei tre obiettivi. Il primo segnale è arrivato, perché tutti e tre hanno detto sì alla Roma: Joshua Zirkzee, Yuri Alberto e Fabio Silva. La pista che porta al giocatore del Manchester United è la più irta di ostacoli. I Red Devils non aprono al prestito e gli agenti del ragazzo chiedono commissioni alte. Come se non bastasse poi, Amorim perderà anche Diallo e Mbeumo per la Coppa D'Africa e ironia della sorte, l'olandese ha anche segnato nell'ultima giornata. L'affare è complicato, ma, si può fare.

Yuri Alberto è molto più di un'ipotesi: è un'opportunità. Il Corinthians vive un momento economicamente disastroso. Un debito complessivo sopra i 400 milioni e una richiesta di proroga di 180 per saldare i 30 milioni di debiti scaduti. Il club ha perfino ritardato la tredicesima ai dipendenti. Un quadro drammatico che rende difficile trattenere i giocatori. Il giovane attaccante potrebbe quindi andar via per una trentina di milioni. La Roma ha riallacciato i contatti e studia un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Infine, Fabio Silva, che piace da quest'estate. Il portoghese ha giocato con il contagocce al Borussia Dortmund e i giallorossi possono inserirsi: prestito secco con un diritto di riscatto che si trasforma in obbligo in caso di Champions League. Tre strade, tre profili diversi ed una certezza: Gasperini chiede un centravanti e i Friedkin sono pronti ad investirci.

(corsport)