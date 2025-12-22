Le spine di Gasp

IL TEMPO (F. BIAFORA) - All'indomani della sconfitta contro la Juventus sono due le spine più dolorose per Gasperini, che si aspetta due rinforzi nel mercato di gennaio. I nomi sono quelli di Zirkzee e Raspadori. Massara è al lavoro per prenderli entrambi, con una buona fiducia nel portare a termine la trattativa con il Manchester United, mentre l'azzurro attende l'apertura dell'Atletico Madrid al prestito con diritto. Sicuramente l'ex Bologna alzerà notevolmente il livello del reparto offensivo, ma, sarebbe riduttivo pensare che silurato Ferguson la Roma risolva tutti i suoi problemi nel segnare. [...] Resta comunque una certezza: l'allenatore cambierebbe volentieri entrambi i centravanti presenti in rosa, con la speranza che arrivi un'offerta di livello per l'ex Girona e che si trovi una soluzione per Ferguson, per il quale non c'è nessuna clausola per risolvere in anticipo il prestito con il Brighton. L'altro dato che risalta all'occhio è quello delle sfide con le grandi. Inter, Milan, Napoli e Juventus hanno tutte battuto la Roma, anche se in tre di questi match la formazione di Gasperini ha fatto vedere diverse cose buone. Vittorie sono arrivate con il Bologna, con la disastrata Fiorentina e nel derby con la Lazio, con il solo match mancante con l'Atalanta. Quello degli scontri diretti è una costante da tempo, sin da quando Fonseca occupava la panchina dei giallorossi. Nonostante abbia chiesto un difensore in più nei colloqui con la dirigenza, Gasperini non sembra per nulla preoccupato del rendimento della difesa. Con anche una buona prestazione di Ziolkowski contro i bianconeri. Intanto domani la squadra riprenderà ad allenarsi, con l'allenatore che ha stabilito il calendario delle sedute a cavallo di Natale: il 24 lavoro al mattino, riposo il 25, mentre il 26 ci si ritroverà a Trigoria nel pomeriggio per l'avvicinamento al Genoa.