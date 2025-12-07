Le invenzioni di Gasperini per ogni turno di campionato

07/12/2025 alle 13:14.
3ª giornata
Fuori i due centravanti per la prima volta. Dybala fa il falso nove.

4ª giornata
Pellegrini titolare nel derby e segna il gol decisivo.

5ª giornata
Dovbyk dall'inizio a sorpresa contro il Verona: si sblocca.

6ª giornata
Baldanzi titolare sulla trequarti. Dybala e Pellegrini fuori: la Roma espugna Firenze vincendo per la prima volta in rimonta.

7ª giornata
Sfida l'Inter con l'attacco leggero e sposta Wesley a sinistra. La Roma perde 1-0 ma con 15 tiri, 12 da dentro l'area.

8ª giornata
Prima da titolare per Bailey e Cristante avanza sulla trequarti come ai tempi di Bergamo.
(...)

10ª giornata
Mancini sul centro-destra. Nasce l'intesa con Celik che fa le fortune giallorosse.

12ª giornata
A Cremona l'intuizione di Baldanzi centravanti. La Roma per la prima volta segna 3 gol.
(...)

