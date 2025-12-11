L'attacco in crisi: tutto su Dybala

Un cenno di vita, un gol. La Roma ne ha un disperato bisogno e si affida a Paulo Dybala, l'uomo che tecnicamente resta il più forte della rosa, ma che finora ha deluso tra infortuni e prestazioni altalenanti. Il suo oneroso contratto scade a giugno e a Trigoria nessuno sembra intenzionato a rinnovarlo a quelle cifre. Lui vorrebbe restare, ma per convincere la società serve una svolta. A Dybala si chiede uno sforzo in più, per il presente, senza garanzie per il futuro. Gasperini ha bisogno della sua magia per risollevare un attacco che ha definito "con un problema di struttura". Paulo non è l'unico responsabile, ma è quello che più di tutti può aiutare la squadra a uscire dalla crisi.

(...) Stasera, nella fredda Glasgow, Dybala tornerà titolare. Gasperini ha bisogno di concretezza, di gol, ha bisogno che il suo numero dieci torni a essere un leader tecnico. L'argentino è il capitano di un attacco che non segna e che tira poco in porta, ma in Europa ha spesso regalato serate magiche. Quest'anno, però, è fermo a un solo gol su rigore. (...) Accanto a lui, ci sarà un reparto offensivo quasi al completo, con il solo Dovbyk assente. "È in grado di giocare novanta minuti", ha garantito Gasperini. Che sia la volta buona per rivedere il vero Dybala.

(Il Messaggero)