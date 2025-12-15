L'alternativa è Fabio Silva del Dortmund

Zirkzee è il primo obiettivo della Roma per il mercato invernale, ma, se l'affare non dovesse decollare, a quel punto Massara virerebbe su altri obiettivi. Ed è qui che entra in scena il piano B. Fabio Silva è un nome che a Trigoria tutti conoscono bene: seguito già mesi fa, oggi al Borussia Dortmund senza lasciare traccia con la sensazione di essere di troppo. Se si aprisse uno spiraglio per cambiare aria, lo prenderebbe al volo. E la Roma è pronta a tornare alla carica, con la stessa formula pensata per Zirkzee: prestito oneroso con obbligo di riscatto.

(corsport)