La Roma si ferma davanti ai propri limiti: il problema è l'attacco

Questione di cuore: il Cagliari ce l'ha, la Roma no e rimedia la quinta sconfitta in campionato, la seconda consecutiva. Tutte per 1-o. Il giorno atteso per il rilancio dopo lo scivolone contro il Napoli, certificai i limiti dei giallorossi. Una domenica maledetta in cui i discepoli del Gasp, pigri e inconcludenti, si fanno trascinare dentro una partita sporca, nervosa e condizio-nata dal vento. Ma le giustificazioni non servono. Troppo molle la Roma sino all'intervallo quando, in parità numerica, si limita a controllare le ripartenze dei sardi, smaniosi di tornare a vincere dopo nove giornate senza gloria, condite appena da quattro pareggi. Cristante e Koné, che guidano il centrocampo romanista, si muovono compassati, l'attacco non graffia. (...) E invece il Cagliari schiaccia sull'acceleratore. Svilar, dopo aver salvato in uscita su Obert, si deve arrendere al diagonale millimetrico del nuovo entrato Gaetano. Il Cagliari fa festa. 2 Roma si ferma davanti ai propri limiti. L'attacco non va. E vero che stavolta neppure la difesa, la migliore del campionato, in-grana. Ma i problemi sono davanti. Dybala e Ferguson, entrati dopo un'ora abbondante, non incidono. Serve un centroavanti sul mercato altrimenti per il Gasp diventa dura difendere la Champions. (...)

(corsera)