La Roma domina il Celtic e ritrova i gol di Ferguson

La notte di un irlandese in Scozia, col biglietto già prenotato per il ritorno in Inghilterra. Ma chissà quel biglietto che fine farà. Questa notte potrebbe aver cambiato il destino di Evan Ferguson, il centravanti che la Roma aveva pensato di rispedire al Brighton tra un mese. Doppietta da centravanti vero al Celtic Park, dove la Roma di Gasperini ha stravinto chiudendo la pratica al primo tempo: altro passo verso la qualificazione agli ottavi di Europa League. La vittoria è figlia di un divario tecnico ampio con gli scozzesi, ma, c'è anche una brillantezza ritrovata da parte dei giallorossi dopo il doppio inciampo contro Napoli e Cagliari. Squadra aggressiva da subito e dominio evidente sin dai primi minuti. [...] Per il momento la formula del tridente leggero è stata messa da parte e Paulo Dybala è stato ufficialmente "retrocesso" ad alternativa, vista l'esclusione di pura natura tecnica di ieri. La Joya è entrato a risultato acquisito. La Roma torna da Glasgow con il bottino pieno e all'orizzonte due partite fondamentali in ottica Champions League contro Como e Juventus.

(corsera)