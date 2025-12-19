La Roma cerca il double

[...] Massara lavora sottotraccia, ma con idee chiarissime: doppio binario, doppio obiettivo, doppio colpo. Zirkzee e Raspadori, un centravanti e una seconda punta, per ridisegnare il reparto offensivo e consegnare a Gasperini un'arma nuova, più tecnica e più imprevedibile. Due possono entrare e due possono uscire. Bailey e Baldanzi (che piace a Verona e Pisa) sono tra i nomi destinati a salutare, senza escludere Dovbyk qualora si trovasse una sistemazione. [...]

La Roma si sta convincendo ad accettare la linea dello United, deciso a lasciar partire l'olandese solo nella seconda metà di gennaio, quando rientreranno

gli attaccanti impegnati in Coppa d'Africa. Un'attesa che Massara è disposto a sopportare pur di arrivare al sì definitivo. La formula è già sul tavolo: prestito oneroso - anche superiore ai 5 milioni - con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni in caso di qualificazione in Champions League. [...] Zirkzee, intanto, ha già dato un via libera di massima. [...]

Meno calda, ma tutt'altro che spenta, la pista che porta all'ex Napoli. Massara è in contatto costante con l'entourage del giocatore e con l'Atletico Madrid. Serve pazienza. [...] Il ragazzo vorrebbe provare a giocarsi le sue carte, ma davanti alla chiamata di Gasperini potrebbe vacillare e aprire al ritorno in patria. Anche l'Atletico riflette: di fronte a un'offerta complessiva tra i 20 e i 22 milioni, tra prestito e riscatto, la cessione diventerebbe possibile. [...]

(corsport)