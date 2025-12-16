La Roma c'è: sogna, a -3 dall'Inter

Dopo Glasgow serviva ripartire anche in campionato. Per tenere a debita distanza la Juventus (a cui la Roma andrà a far visita sabato prossimo) e tenersi nella scia delle prime tre (Inter, Milan e Napoli). Missione compiuta, con il gol di Wesley (il terzo in campionato dopo quelli con Bologna e Cremonese, tutti pesantissimi) che cancella per Gasperini il doppio ko contro Napoli e Cagliari e gli permette di ripartire con la marcia giusta anche in campionato. [...]

Quella di ieri era anche la sfida tra due squadre che amano pressare alte, andare alla ricerca del pallone. Solo che a pressare stavolta ci ha provato più la Roma del Como. E la squadra di Gasperini ci è anche riuscita, con alcune palle recuperate bene da Cristante, Soulé, Hermoso e Koné. Il problema dei giallorossi semmai è sempre stato quello della scelta finale, spesso sbagliata proprio sul più bello. E successo a Soulé e Ferguson (che si sono visti ribattere i tiri da Kempf e Baturina), ma anche a Wesley che la palla buona ce l'ha anche avuta, ma l'ha calciata alle stelle da posizione privilegiata. Il brasiliano, però, si è poi rifatto nella ripresa, quando su assist di Soulé ha insaccato alle spalle di Butez con un bel diagonale a fil di palo (opposto). [...]

Intanto, però, porta a casa altri tre punti. Quelli che gli permettono di tenere a distanza Inter e Napoli nella classifica solare del 2025. Un traguardo simbolico, ma meglio tagliarlo che fallirlo. Anche perché vorrebbe dire fare punti (almeno 4) tra Juventus e Genoa. [...]

