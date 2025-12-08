La Roma cade a Cagliari Gasp: “Errori grossolani". È crisi per gli attaccantu

A forza di tirarla, la coperta s’è ristretta. Ora i limiti della Roma si vedono tutti. Gian bene». Nella sconfitta di Cagliari - gol di Gaetano - non bastano le toppe del timoniere per evitare la deriva. La seconda di fila dopo aver perso la vetta del campionato, sotto i colpi del Napoli, la scorsa domenica. È la fine di una «settimana difficile» - così l’aveva etichettata Gasp nella conferenza del sabato - ma rischia di essere l’inizio di un vortice letale: Celtic (giovedì 11 dicembre); Como (il 15) e Juventus (il 20). Anche se il tecnico assicura che la rosa basti «per fare bene in tre competizioni diverse», la trasferta sarda restituisce un quadro diverso, realista. Se la stagione della Roma era iniziata con un problema (la scarsa capacità realizzativa) e una certezza (la grande solidità difensiva), ora quella unica convinzione s’è sgretolata. Con il Cagliari - non certo una macchina da gol - i giallorossi hanno rischiato tantissimo, complice pure l’espulsione di Celik nella ripresa, frutto di una lettura difensiva sbagliata. (...) Gasp dai suoi, comunque, s’aspettava qualcosa di più. Soprattutto dai subentrati: Ferguson e Dybala, tra gli altri. Quegli attaccanti che, nella conferenza del sabato, Gasperini aveva schiaffato nella categoria dei «poco continui e presenti». Dove stanno pure Dovbyk (ai box per infortunio) e Bailey, che in Sardegna ha visto solo la panchina. E poi l’errore di Ghilardi, che in campionato - prima di entrare a Cagliari - aveva racimolato appena sei minuti. (...)

(La Repubblica)