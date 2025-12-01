Koné sicuro: "Rrahmani mi ha toccato"

[...] Manu Koné è entrato nelle immagini chiave della partita in occasione del gol del Napoli. Quando il francese, al limite dell'area avversaria, ha visto arrivare come un treno Rrahmani che gli ha strappato palla e ha rilanciato poi per Neres nell'episodio chiave della sfida. [...] «A mio avviso c'è contatto, mi ha toccato. Credo proprio che valeva la pena andare a rivedere l'azione, l'arbitro ha detto che non era fallo, ma secondo me era opportuno almeno rivederla».

Il francese, sceso in campo con una lieve distorsione alla caviglia rimediata giovedì in Europa League, non cerca alibi né alla sconfitta né alla sua prestazione. «Se scendo in campo è perché posso dare tutto, so che non ho giocato bene. Sapevamo di dover cercare meglio i nostri attaccanti. Dovevamo metterci al servizio di Pellegrini e Soulé che sono i giocatori di maggior classe davanti. Stavolta non ci siamo riusciti». [...]

(gasport)