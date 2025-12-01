Koné: "Massa doveva rivedere l'azione"

E' entrato, suo malgrado, nell'episodio che ha deciso la gara. Un contrasto, quello con Rrhamani, che anche Gasperini fatica a decifrare. Ci prova allora lui, Koné: "A mio avviso il contatto c'è, mi ha toccato e valeva la pena andare a rivedere l'azione. L'arbitro ha detto che non era fallo ma secondo me era opportuno riguardare quanto accaduto al Var".

Una partita, quella del francese, decisamente sottotono. Più che per la fatica, Manu paga quell'entrata che lo ha messo ko giovedì in Europa League. Un pestone sulla caviglia che si è completamente girata. Sembrava dovesse dar forfait alla fine, invece, ha comunque giocato, non riuscendo però a cambiare marcia come di consueto fa tra il primo e il secondo tempo. [...]

Chissà se avrà un'altra chance Ferguson. L'ennesima chance concessagli da Gasp l'irlandese non l'ha sfruttata. La rete a Cremona di Ferguson della scorsa settimana aveva illuso, una sorta di liberazione dopo più di un anno di digiuno con i club. Sette giorni più tardi ha sprecato la grande occasione. Il futuro dell'irlandese rimane un rebus. A giugno non verrà riscattato, troppi i 37 milioni che il Brighton chiede. A Trigoria l'idea di una possibile interruzione del prestito è sempre viva. Ma non sarà facile poiché nel contratto firmato lo scorso luglio non sono presenti clausole che favoriscono il rientro anticipato. Tradotto: i club dovrebbero mettersi di nuovo a tavolino e trattare.

(Il Messaggero)