Juve, Bremer ci crede: contro la Roma può tornare titolare

[...] Dopo lo spezzone disputato a Bologna, le sensazioni sono state quelle sperate. E giorno dopo giorno crescono quindi le possibilità di vedere Gleison Bremer in campo già dal primo minuto nella super sfida di sabato sera con la Roma. Anche perché mancherà Teun Koopmeiners per squalifica, così Luciano Spalletti sarà costretto comunque a cambiare qualcosa di importante in vista della partita con i giallorossi. L'idea di poter puntare subito su Bremer, magari programmando una staffetta con l'altro rientrante Daniele Rugani (ma le alternative tattiche non mancano, pronto all'uso anche il passaggio al 4-3-3 con terzino sinistro Juan David Cabal, match winner al Dall'Ara), è quindi sempre più concreta. [...]

Bremer ha fin qui seguito l'intero programma del resto della squadra, approfittando del giorno di riposo concesso martedì ha poi lavorato a pieno regime in gruppo sia mercoledì che giovedì. Resta quindi una scelta puramente tecnica quella di Spalletti, per quanto rimanga «prudenza» la parola d'ordine, i due mesi trascorsi dall'intervento chirurgico rappresentano un lasso di tempo sufficientemente rassicurante.

D'altronde la partita di domani sera assomiglia parecchio a una sfida decisiva per il resto della stagione. O meglio, rischia di diventare decisiva in caso di sconfitta perché vedrebbe anche la Roma allungare a + 7 sui bianconeri, che al contrario vincendo tornerebbero a stretto contatto con il trenino Champions, avvicinando pure il trio di vetta che resterà termo in campionato a causa della Supercoppa. [...]

(La Stampa)