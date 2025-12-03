Infortuni e solo due gol. La Roma riflette: Dybala deve svoltare

La Roma ha bisogno di lui. E lui ha bisogno di continuità. Paulo Dybala vive una delle settimane più importanti da quando è nella Capitale. Deve tornare a trascinare la squadra dopo l'ultimo incontro al flessore sinistro e il ko col Napoli. E ha pochi giorni per alzare i giri e presentarsi a Cagliari nelle condizioni ideali per tornare ad incidere. L'obiettivo Champions non aspetta: il fitto calendario in programma e la fase storica che attraversa la squadra hanno girato l'ultima fase del tempo, anche (e soprattutto) in ottica scadenza del suo contratto a giugno. (...) Il tecnico Gian Piero Gasperini ha bisogno dei suoi guizzi a Cagliari, come quelli del resto di Leon Bailey, acquistati per aumentare il tasso d'imprevedibilità nei sedici metri ma finora presenti più in infermeria che in campo. Senza l'impegno europeo, l'argentino e il giamaicano lavoreranno nelle prossime ore di più sulla parte atletica per riannodare il filo del gol. (...) Dybala, a dirla tutta, è fermo al gol contro il Sassuolo in campionato. E tra problemi fisici, appunto, e ritardi di condizione, sta inevitabilmente alimentando dubbi anche nei suoi tifosi più accaniti. Qualcuno gli rimprovera pure una sorta di paura "a calciare" , forse dettata dal timore di nuovi infortuni… Illazioni. Ma, certo, la discontinuità di rendimento non può che rendere incerta la sua permanenza a Roma. Finora il club giallorosso non si è fatto sentire per il rinnovo e potrebbe anche valutare un addio a parametro zero come è già avvenuto per il trequartista alla Juve. Una decisione sarà presa solo nel 2026. Su Paulo, manco a dirlo, c'è sempre il "solito" Boca oltre a due club arabi. (...) Il suo entourage vorrebbe restare in Europa ancora per un po' per poi valutare l'ipotesi Major League Soccer di Stati Uniti e Canada (alla maniera di Lionel Messi) prima del probabile ritorno in Argentina. Il tempo s'incaricherà di stabilire il futuro approdo del trequartista, ma prima di tutto ci sono Gasp e il Cagliari. E i granellini dell'orologio di sabbia continuano intanto a cadere inesorabili verso il basso. Come si dice? Ora o mai più.

(gasport)