Infortuni, contrattempi e panchine: Dybala ora è costretto a rincorrere

Alla ricerca della 'Joya' perduta. Che poi a pensarci bene è un po' la ricerca di se stesso visto che dopo l'infortunio subito nella gara contro il Milan, Dybala ha giocato dal primo minuto solamente una volta nelle ultime quattro gare. [...] Togliendo i soliti guai muscolari che da sempre lo limitano, da quando è nella Capitale non era mai accaduto che partisse tre volte di fila fuori dall'undici iniziale. E prima di questa stagione non accadeva dal 2020: in quel caso con la maglia della Juventus contro Ferencvaros, Lazio e Cagliari. [...] Nessuno mette in discussione la classe, ma forse è arrivato il momento di non pensare più che esiste «una Roma con Dybala e una senza». [...] È lui che ora deve rincorrere gli altri e dimostrare di poter tornare ad essere un titolare inamovibile. [...] Lunedì c'è il Como e tornano in lizza anche Baldanzi e Dovbyk, senza contare che sulla trequarti la coppia Pellegrini-Soulé è quella che sta dando al momento più garanzie. Un altro aspetto da non sottovalutare è che la casella dei gol segnati piange ed è ferma a due. Una stella che sta facendo fatica ad accendersi. Tolto qualche passo falso, la squadra sta dimostrando di crescere pian piano e neanche un campione come lui può permettersi di rimanere indietro. Soprattutto se vuole convincere la società a proporgli il rinnovo del contratto. L'argentino rincorre anche lì, ma segnali da parte del club non sono arrivati. Una cosa è certa: lui vorrebbe rimanere e a gennaio, con la nascita del figlio prevista per febbraio, non si muoverà. [...] Dall'altra parte del mondo c'è chi farebbe carte false, l'amico Paredes spinge per portarlo al Boca e nei giorni scorsi ne ha parlato Delgado, direttore tecnico dei Xeneizes: «Speriamo di poter fare lo sforzo, al di là delle nostre possibilità». [...] E nella testa della joya al momento non c'è l'idea di tornare in Argentina. Vuole giocarsi le sue carte in Europa e poi magari andare in MLS. [...]

(Il Messaggero)