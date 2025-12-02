Incubo Roma, allergia punti contro le big: Gasp non inverte la tendenza

LEGGO (F. BALZANI) - L'incubo big match e un attacco non da Gasp. Il giorno dopo la sconfitta col Napoli che è costata la vetta alla Roma, in casa giallorossa non si fanno drammi ma si valutano due aspetti che per ora non conoscono soluzione. Il primo viene da lontano e fa registrare un dato decisamente significativo. Gasperini, infatti, non è riuscito a invertire un trend che va avanti ormai da anni a Trigoria. La Roma è ultima tra le big in rapporto ai punti conquistati nei confronti di pari livello. I giallorossi dal 2023-2024 hanno conquistato la miseria di 27 punti in 28 scontri diretti. Peggio anche della Lazio che precede la Roma a 31 punti.

Il "bottino" è frutto di 6 vittorie, 9 pareggi e ben 13 sconfitte tra cui quella di ieri contro il Napoli. Un disastro interrotto solo dalla gestione Ranieri che ha ottenuto vittorie con Milan, Inter e Lazio e pareggiato con Juve e Napoli. Al primo posto di questa classifica c'è l'Inter con 53 punti poi proprio l'Atalanta con 39, quasi tutti conquistati da Gasperini. Un problema di personalità o di valore tecnico? Forse entrambe ma di sicuro serve un'inversione di tendenza già a partire dal 20 dicembre quando la squadra di Gasp sarà ospite della Juve. Perché se con Inter e Milan il tecnico poteva trovare conforto nella prestazione, col Napoli non è arrivata nemmeno quella. Sono solo 15 i gol messi a segno in 13 partite. Roba mai vista col Gasp. Il paragone con le big dei cinque campionati top europei è abbastanza emblematico. Solo l'Aston Villa (con 16 gol) viaggia su questi ritmi mentre in Italia sono ben 8 le squadre che hanno segnato di più. Un chiaro segnale per il mercato e per Massara.