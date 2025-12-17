Il valore di un'idea

La differenza sottile come una lastra di marmo tra voler fare un gol e dover fare un gai aiuta a capire perché la Roma non pareggia mai. Quindici partite di campionato, più sei di Europa League, non le sono (ancora) bastate per far uscire il segno "ics" sulla schedina della sua stagione. E, a questo punto, il bizzarro dato non può essere (più) casuale. Il gruppo di Gian Piero Gasperini o vince (14 volte) oppure perde. Con un trend consolidato: se va in vantaggio, porta a casa il risultato; se va sotto, amen (solo a Firenze non è accaduto). Strano, no? Provando a dare una spiegazione a 'sto fenomeno, vien fuori che c'entra il mal di gol.. Ma come: sempre il solito, irrisolto problema? Ovvio. Il punteggio che più ha accompagnato GPG è stato l'unoazero e/o lo zeroauno. Faccio un gol, mi difendo e - con una difesa super - conquisto la vittoria; se subisco la rete degli avversari, invece, non avendo una consistente forza d'urto fatico tanto a recuperare la partita. Ecco il film giallorosso dell'annata. (...) Conta di più non prendere gol o farne? In termini numerici, per farsi un'idea ragionata della faccenda non può essere trascurata la differenza-reti, a gioco lungo dato chiave: la Roma oggi è a dr +8, l'Inter capolista è a +20. L'Inter ha segnato più del doppio della Roma (34 reti), ha subito quasi il doppio dei giallorossi (14) e sta davanti a tutti. Come dire: conta segnare; conta un po' meno non subire. Si vincono i trofei con il miglior attacco, non con la miglior difesa. E la Roma, si sa, segna poco. Troppo poco. Da qui, la necessità di trovare un uomo dal gol facile. (...) Intanto, prima dell'apertura della sessione invernale delle operazioni, la Roma dovrà affrontare a ranghi ridotti Juventus (in trasferta) e Genoa all'Olimpico. E dovrà farlo con ciò che ha in casa: Dybala, che va considerato una riserva; Ferguson, che contro il Como non ha confermato/ ripetuto le bellezze di Glasgow e Dovbyk he non è ancora (ri) pervenuto. (...)

(corsport)