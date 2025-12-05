Il tormentone del "9": Gasp aspetta Dybala

Paulo Dybala è mezzo e mezzo, Tommaso Baldanzi ha la febbre, Evan Ferguson è in difficoltà ed ecco che per Gian Piero Gasperini si ripropone il problema del nove: insomma chi gioca a Cagliari? Verrebbe da dire Paulo anche se è tornato a Trigoria solo ieri e non si è neanche allenato con il gruppo. L'irlandese è quello più pronto e in settimana ha svolto con continuità ogni seduta, ma, ancora non convince a pieno. [...] La Joya è l'eterno atteso, un solo gol in campionato in nove presenze. A Reggio Emilia contro il Sassuolo aveva dato segnali di risveglio, salvo poi infortunarsi di nuovo con il Milan. [...] Anche Baldanzi da falso 9 è una soluzione, ma, allo stesso tempo è lo specchio del problema numero uno che Gasp sta affrontando da inizio stagione, sperando che qualcuno a gennaio si faccia venire un'idea per risolverlo. A Cagliari in pole per occupare quel ruolo c'è Dybala, poi Baldanzi e infine Ferguson. E giovedì c'è la trasferta in Europa League contro il Celtic. Turnover, ma, senza esagerare.

(Il Messaggero)